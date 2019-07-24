Россия поставила перед КНДР вопрос

Скандал с задержанием моряков: РФ поставила вопрос перед КНДР

МИД России поставил перед властями КНДР вопрос об обеспечении надлежащих условий содержания российских моряков с задержанного в Японском море рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8».

В комментарии на сайте МИД говорится, что в ведомстве предпринимают все предусмотренные законом меры по защите прав и интересов российских граждан.

«Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации», — заявили в МИД.

По словам российских дипломатов, состояние моряков удовлетворительное.

Накануне сообщалось, что 17 июля северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно, принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. На борту сейнера находились 15 граждан РФ и два гражданина Южной Кореи. Экипажу вменяется в вину нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. В настоящее время проводится выяснение обстоятельств произошедшего.