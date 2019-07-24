Поклонская рассказала о самом страшном враге для России

Угрозу извне можно отбивать любовью, историей. Нам нужно просто любить свою Родину, — цитирует «Царьград» слова политика.

По её мнению, самое страшное в жизни — это видеть разрушение своей страны от военных действий.

В 2014-м году на Украине это началось. Война она ходит рядом, и нам надо быть крепче, — заметила депутат.