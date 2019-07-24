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Поклонская рассказала о самом страшном враге для России 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская заявила, что война представляет для России национальную угрозу.
Угрозу извне можно отбивать любовью, историей. Нам нужно просто любить свою Родину, — цитирует «Царьград» слова политика.
По её мнению, самое страшное в жизни — это видеть разрушение своей страны от военных действий.
В 2014-м году на Украине это началось. Война она ходит рядом, и нам надо быть крепче, — заметила депутат.
Ранее Поклонская заявила, что переходит на работу в комитет нижней палаты парламента по международным делам. По её словам, она хотела работать в нём ещё в 2016 году. Сейчас политик заканчивает обучение в дипломатической академии при МИД РФ, где изучает основы международной безопасности. Депутат отметила, что большой опыт работы прокурором, и её деятельность в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы должен помочь ей на новом месте, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , Наталья Поклонская , МИД , Госдума , Царьград ТВ
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