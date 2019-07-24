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Путин потребовал не допускать строительство в опасных для паводка районах 

ТАСС 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать в дальнейшем строительства в опасных с точки зрения паводков районах.
"Нужно взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительства в подтопляемых районах и опасных с этой точки зрения", — заявил глава государства на совещании с членами правительства, говоря о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Путин сказал, что по результатам поездки в регион подписал дополнительные поручения, которыми должны будут руководствоваться федеральные и региональные чиновники.
По мнению президента, "информированность населения должна быть выше".
"Нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, все выплаты должны быть осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья", — перечислил глава государства проблемные моменты.
Президент также заявил, что главы регионов не должны уклоняться от работы по ликвидации последствий масштабных инцидентов.
Российский лидер поинтересовался, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Вице-премьер Виталий Мутко ответил, что пока формально ее возглавляет председатель областного правительства.
"Это неправильно, это даже странновато", — прокомментировал Путин.
Мутко добавил, что 22 июля на заседании федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП было решено передать руководство региональной комиссией губернатору.
"Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", — указал российский лидер, комментируя слова Мутко.
В ходе совещания российский президент также поручил правительству проработать с компаниями вопрос создания современных рабочих мест в Тулуне Иркутской области.
"И есть еще один вопрос, на который я прошу обратить внимание. Надо проработать с нашими компаниями — Тулун — это же моногород, надо посмотреть, что можно и нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, современными производствами", — сказал Путин.
За время паводка, который начался в Иркутской области в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.
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Комментарии2
Политика , Видео , Виталий Мутко , Владимир Путин , Иркутская Область
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