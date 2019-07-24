Путин отреагировал на смену премьер-министра в Великобритании

Путин направил Джонсону поздравительную телеграмму, в которой пожелал ему успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», — отметил Путин в поздравлении.