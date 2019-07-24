Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, сообщается на сайте Кремля.
Путин направил Джонсону поздравительную телеграмму, в которой пожелал ему успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».
«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», — отметил Путин в поздравлении.
24 июля Борис Джонсон официально занял пост премьер-министра Великобритании после аудиенции в Букингемском дворце у королевы Елизаветы II. Он сменил на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла британское правительство с июля 2016 года.