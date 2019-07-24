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Захарова показала отреставрированный на деньги России купол в Гаване 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото отреставрированного на деньги России купола Национального Капитолия Кубы.
«Величественное здание, с реставрацией которого (купол и скульптура «Республика») помогла Россия», — написала Захарова в Facebook о Национальном Капитолии Кубы, отметив, что там сейчас выступает Сергей Лавров.
«Помню, когда приезжали в 2004 году, можно было лишь посмотреть на Капитолий снаружи и подойти к воротам. Сегодня, хотя официальное открытие запланировано на конец текущего года, здание уже принимает гостей», — добавила она.
Напомним, в 2018 году стало известно, что Россия потратит на восстановление золотого покрытия купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Куба
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