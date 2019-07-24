«Нам нужно только помогать президенту»: Поклонская меняет профиль работы

Поклонская уже сообщила руководству парламента о намерении покинуть должность заместителя председателя Комитета по безопасности и перевестись в Комитет по международным делам

По ее словам, руководство ее поддержало, и она надеется приступить к новой работе уже в осеннюю сессию.

Поклонская отметила, что хотела работать в Комитете по международным делам с момента получения депутатского мандата в 2016 году.

По ее словам, на этой должности она сможет отстаивать русский статус Крыма на международной арене.