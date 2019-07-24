Наталья Поклонская решила сменить профиль работы в Государственной думе, сообщает «Парламентская газета».
Поклонская уже сообщила руководству парламента о намерении покинуть должность заместителя председателя Комитета по безопасности и перевестись в Комитет по международным делам.
По ее словам, руководство ее поддержало, и она надеется приступить к новой работе уже в осеннюю сессию.
Поклонская отметила, что хотела работать в Комитете по международным делам с момента получения депутатского мандата в 2016 году.
По ее словам, на этой должности она сможет отстаивать русский статус Крыма на международной арене.
«Международная риторика задается нашим президентом Владимиром Путиным. Она настолько выверенная, что менять ее нет смысла. Нам нужно только помогать президенту, который задает тон на международной арене», — сказала Поклонская на пресс-конференции, посвященной окончанию весенней сессии парламента.