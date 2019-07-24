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Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Фото: © Радио Sputnik
Необходимо пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи избирателей в поддержку кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.
"На мой взгляд, нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи, установить, что они действительно либо неправильно собранные, либо правильно, и решить вопрос по существу", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ситуации вокруг отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму, подписи избирателей в поддержку которых были признаны недействительными.
Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.
Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Они просили ее вмешаться в ситуацию с их регистрацией на выборы. В ходе встречи она пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Реут , Элла Памфилова , Татьяна Москалькова , Валентин Горбунов , Мосгордума , Центризбирком России , РИА Новости , Солнечногорск
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