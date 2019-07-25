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Голодающего Шестуна не стали класть в гражданскую больницу 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арестованного бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, после консилиума врачей решено не класть в больницу Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
Ранее в ведомстве рассказали, что из-за ухудшения состояния Шестуна, вызванного полным отказом от еды и воды, в СИЗО пригласили для проведения консультации гражданских врачей. После предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации. До этого в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева.
"По результатам консилиума врачей данного лечебного учреждения рекомендовано продолжить наблюдение пациента в стационарных условиях ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России", — говорится в сообщении.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Политика , Валерий Максименко , Дмитрий Песков , Александр Шестун , Владимир Путин , СКР , ФСИН , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Московская область
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