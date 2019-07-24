Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия пообещала продолжить поддерживать Кубу 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия продолжит поддерживать Кубу и развивать сотрудничество с ней, в том числе в экономике и сфере ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем всячески поддерживать Кубу, кубинский народ, не только политически, морально, не только развивая военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам. Надеюсь, у нас это получится", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
"Мы сегодня об этом говорили, и над этим постоянно работают экономические ведомства наших двух стран", — добавил Лавров.
Последние новости
В Москве женщина "ожила" во время отпевания Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "экологического Чернобыля"
Политика , Латинская Америка , Бруно Родригес , Сергей Лавров , МИД , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО108
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков244
Российские звезды заступились за Шишкана26
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
«Почему Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал в ногу?»5
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение