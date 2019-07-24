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Киев объявил о скором возвращении украинских моряков из России 

Авторадио + ещё 1 3 часа назад
Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, уже достигнуты все необходимые договоренности, сейчас оформляются последние документы. Об этом пишет «Интерфакс». Это заявление агентству РИА Новости прокомментировала российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. По её данным, Следственные органы России пока не принимали решений относительно возвращения арестованных моряков на родину.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Людмила Денисова , Татьяна Москалькова , Верховная Рада , Интерфакс , Киев
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