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Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет 

Российская Газета + ещё 4 29 минут назад
Фото: © flickr.com, US Air Force
Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет. По словам американского лидера, это не были ядерные испытания.
"Они на самом деле не испытывали никаких других ракет, кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран". Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, 25 июля КНДР осуществила запуск двух ракет. Достигнув максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров, пишет РИА Новости.
По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, запуски этих ракет стали настоятельным предупреждением «южнокорейским милитаристам», которые занимаются развертыванием новых видов вооружений и проведением военных учений на Корейском полуострове.
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Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Статьи , США , ДРСМД , Дональд Трамп , РИА Новости , Fox News , КНДР
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