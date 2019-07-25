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Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорта России 

RT на русском + ещё 8 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 5,5 тысяч жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта. Об этом сообщили в миграционной службе МВД ДНР.
«На данный момент принято 21,979 тысячи заявлений на получение российских паспортов по упрощённой системе. Получили паспорта более 5,5 тысячи человек», — приводит РИА Новости сообщение.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.
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Политика , В мире , Украина , Выдача паспортов в Донбассе , Евгений Бобров , Владимир Путин , Совет по правам человека , РИА Новости
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