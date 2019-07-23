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Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России 

RT на русском + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Западные страны во главе с США пытаются «оторвать» Грузию от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.
Именно грузинское руководство при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения и всячески пыталось ограничивать экономическое взаимодействие, отметил министр, однако потом «экономика взяла своё».
«Повторю ещё раз, это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего, Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал Лавров.
Ранее Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии.
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Политика , Михаил Саакашвили , Сергей Лавров , МИД , Russia Today , Грузия , США
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