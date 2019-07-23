МИД ответил на антироссийские выпады ЕС

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МИД РФ: антироссийские выпады ЕС по теме прав человека не способствуют развитию диалога 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Выпады представителей Евросоюза относительно ситуации с правами человека в России не способствуют конструктивному диалогу Москвы и Брюсселя. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.
Как отметили в дипведомстве, 18 июля еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, выступая в Европарламенте, сделал заявление от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по ситуации с правами человека в России.
"Прозвучавшие оценки… с выпячиванием сюжета об украинских "политзаключенных" расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия — ЕС", — заявили в министерстве.
"В последнее время от наших еэсовских коллег на разных уровнях поступают сигналы о заинтересованности в развитии конструктивного диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы к этому готовы. Вместе с тем стоит отметить, что подобного рода антироссийские выпады едва ли будут этому способствовать", — подчеркнули на Смоленской площади.
Повышенный и "явно нездоровый интерес" ЕС к положению дел с правами человека в России "не может не вызывать недоумения на фоне имеющихся многочисленных системных проблем в этой сфере в самом Евросоюзе", говорится в комментарии. "Хотели бы напомнить, что при попустительстве национальных властей отдельных стран-членов и молчаливом согласии Брюсселя в ЕС продолжает набирать обороты волна реабилитации нацизма, которая открывает путь к распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма, — продолжили во внешнеполитическом ведомстве. — Нарушаются права мигрантов и национальных меньшинств. В ряде стран ЕС сохраняется позорное для современной Европы явление "безгражданства". Вызывает опасение и ситуация с соблюдением свободы СМИ и прав журналистов".
Подтверждением практикуемых Евросоюзом двойных стандартов в правочеловеческой сфере является отсутствие критической реакции со стороны ЕС на проводимую Киевом на государственном уровне политику "по насильственной украинизации, например, на дискриминационные законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", указали в дипведомстве. Эти законы противоречат Конституции Украины, ее международным обязательствам, а также букве и духу минских договоренностей, обратили внимание в МИД РФ.
"Почему-то в ЕС не вызывает озабоченности и катастрофическая ситуация с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов. Судебный процесс над руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, которого держат под стражей с мая 2018 года по абсурдному обвинению в госизмене за его профессиональную деятельность, — прямое тому свидетельство", — заключили в министерстве.
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Комментарии16
Политика , Видео , Кирилл Вышинский , Христос Стилианидис , МИД , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Брюссель , Москва
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