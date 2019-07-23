МИД ответил на антироссийские выпады ЕС

МИД РФ: антироссийские выпады ЕС по теме прав человека не способствуют развитию диалога

Как отметили в дипведомстве, 18 июля еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис , выступая в Европарламенте , сделал заявление от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по ситуации с правами человека в России.

"Прозвучавшие оценки… с выпячиванием сюжета об украинских "политзаключенных" расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия — ЕС", — заявили в министерстве.

"В последнее время от наших еэсовских коллег на разных уровнях поступают сигналы о заинтересованности в развитии конструктивного диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы к этому готовы. Вместе с тем стоит отметить, что подобного рода антироссийские выпады едва ли будут этому способствовать", — подчеркнули на Смоленской площади.

Повышенный и "явно нездоровый интерес" ЕС к положению дел с правами человека в России "не может не вызывать недоумения на фоне имеющихся многочисленных системных проблем в этой сфере в самом Евросоюзе", говорится в комментарии. "Хотели бы напомнить, что при попустительстве национальных властей отдельных стран-членов и молчаливом согласии Брюсселя в ЕС продолжает набирать обороты волна реабилитации нацизма, которая открывает путь к распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма, — продолжили во внешнеполитическом ведомстве. — Нарушаются права мигрантов и национальных меньшинств. В ряде стран ЕС сохраняется позорное для современной Европы явление "безгражданства". Вызывает опасение и ситуация с соблюдением свободы СМИ и прав журналистов".

Подтверждением практикуемых Евросоюзом двойных стандартов в правочеловеческой сфере является отсутствие критической реакции со стороны ЕС на проводимую Киевом на государственном уровне политику "по насильственной украинизации, например, на дискриминационные законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", указали в дипведомстве. Эти законы противоречат Конституции Украины, ее международным обязательствам, а также букве и духу минских договоренностей, обратили внимание в МИД РФ.