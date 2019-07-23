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Южная Корея пригрозила России жесткими мерами 

Lenta.ru 23 минуты назад
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
По его данным, начальник Управления национальной безопасности ад