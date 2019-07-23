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Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Lenta.ru
23 минуты назад
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Власти
Южной Кореи
пообещали
России
более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
По его данным, начальник Управления национальной безопасности ад