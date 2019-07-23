Памфилова: митинги не могут влиять на решения ЦИК

Митинги оппозиции не могут повлиять на решения Центризбиркома , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму , которых не пустили на выборы по причине некачественных подписей.

«Участвовать в акциях протеста — это ваше право. Я приветствую это право. Но на принятия решений ЦИК митинги повлиять не могут», — подчеркнула Памфилова.

Она пояснила, что Центризбирком — не политический орган, а всего лишь правоприменительный.

«Мы обязаны обеспечить контроль за тем, чтобы действующее избирательное законодательство четко исполнялось, в том числе и нижестоящими комиссиями в первую очередь. Я несу за все ответственность, я от нее не ухожу и уходить не собираюсь», — заключила Элла Памфилова.

Отдельно глава ЦИК обратилась к главе ФБК Алексею Навальному

Хочу обратиться к прекрасному-распрекрасному господину Навальному, как и к его прекрасной воображаемой России будущего. Он сказал, что «продавил» меня на данную встречу, это ложь. Никто не может «продавить» меня. Вы, как клещи, присосетесь и начинаете.

Дмитрия Гудковых. Напомним, что в подписных листах у 12 кандидатов от так называемой несистемной оппозиции было обнаружено около пятидесяти подписей умерших людей. В частности, сборщики подписей за Любовь Соболь умудрились получить автограф усопшей Лилии Симанковой, которая при жизни работала секретарем территориальной избирательной комиссии, расположенной на Арбате. Подписи мертвых также нашлись у кандидатов Соловьева, Янкаускаса, Яшина, Галяминой, Русаковой, Брюхановой, Бабушкина, Гончарова, Митрохина, Геннадия

Всего Мосгоризбирком зарегистрировал 187 кандидатов в депутаты столичного парламента, при этом документы на регистрацию подали 292 человека. Наибольшее количество отказов получили кандидаты в 8, 13, 28, 30, 41, 42-м округах.