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В Госдуме оценили заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о желании ряда жителей страны стать рабами говорит о его обиде на "отрыв от кормушки", заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик в интервью RT.
"В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки", — сказал Белик.
По его словам, несмотря на активную пропаганду, жители Украины осознают необходимость сотрудничества с Россией для будущего страны.
Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство". Так он прокомментировал результаты на выборах в Верховную раду пророссийских, по его мнению, партий, включая "Оппозиционную платформу — За жизнь".
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Политика , Безопасность , Александр Турчинов , Дмитрий Белик , Госдума , Верховная Рада
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