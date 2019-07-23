Памфилова посетовала на снятие Паука из «Коррозии металла» с выборов

«Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, [Святославу] Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя», — сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты.

Кандидаты не были допущены из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. Так, некоторые указали в подписных листах уже умерших людей. В ЦИК призвали решать все вопросы в суде.

Троицкий 2013 и 2018 году выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Москвы.