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Памфилова посетовала на снятие Паука из «Коррозии металла» с выборов 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сожалеет, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 июля.
«Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, [Святославу] Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя», — сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты.
По итогам избирательной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Среди них — музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Кандидаты не были допущены из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. Так, некоторые указали в подписных листах уже умерших людей. В ЦИК призвали решать все вопросы в суде.
Троицкий 2013 и 2018 году выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Москвы.
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Политика , Элла Памфилова , Дмитрий Гудков , Андрей Соколов , Любовь Соболь , Мосгордума , Центризбирком России
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