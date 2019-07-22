Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии

РБК. «Никогда такого быть не могло», — сказал Бурбулис в комментарии принадлежащему Григорию Березкину

Накануне финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Андрея Федорова, занимавшего в 1990-1991 годах пост заместителя министра иностранных дел, сообщила, что Россия рассматривала возможность продать Карелию Финляндии за 15 млрд долларов. По его словам, этот вопрос обсуждался осенью 1991 года «за закрытыми дверями».

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев , который живет в США, в свою очередь, назвал сообщения об обсуждении продажи Карелии «бредом сивой кобылы».

В 2007 году другая финская газета Kainuun Sanomat со ссылкой на анонимные источники сообщала о предложении от властей России о покупке Карелии в 1992 году. Тогда сообщалось, что Финляндия была вынуждена отказаться от предложения по экономическим соображениям. При этом издание заявляло, что о предложении финскому руководству в январе 1992 года сообщал именно Бурбулис.