Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии

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Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Ранее бывший заместитель главы МИД Андрей Федоров рассказал финской газете Helsingin Sanomat, что в начале девяностых годов Кремль якобы обсуждал возможность соответствующей сделки с Финляндией.
"Никогда такого быть не могло", — заявил Бурбулис.
Кроме того, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортун призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.
"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.
При этом он допустил, что эта тема могла обсуждаться в МИД только в рабочем режиме.
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".
Ранее в МИД Финляндии заявили об отсутствии претензий к России. В ведомстве отметили, что территории были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором.
После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. В то же время стороны решили, что неприкосновенность границы и целостность обеих территорий будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.
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Комментарии4
Политика , Видео , Григорий Березкин , Андрей Козырев , Андрей Федоров , Геннадий Бурбулис , МИД , ОБСЕ
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