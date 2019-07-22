Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Ранее бывший заместитель главы МИД Андрей Федоров рассказал финской газете Helsingin Sanomat, что в начале девяностых годов Кремль якобы обсуждал возможность соответствующей сделки с Финляндией.

"Никогда такого быть не могло", — заявил Бурбулис.

Кроме того, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортун призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.

"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.

При этом он допустил, что эта тема могла обсуждаться в МИД только в рабочем режиме.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев , в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".

Ранее в МИД Финляндии заявили об отсутствии претензий к России. В ведомстве отметили, что территории были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором.