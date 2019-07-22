МИД России назвал выборы в Раду «голосованием надежды»

«Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вместе с тем отмечается, что националистические силы не получили серьезной поддержки украинцев.

«Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» [экс-президента] Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды», — добавил МИД.

Министерство отметило, что голосование, судя по официальным заявлениям, прошло без эксцессов.

«Вместе с тем окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)», — подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что к наблюдению за выборами не была допущена российская сторона.

«Запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране», — отметило ведомство.

Ранее в понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами в украинский парламент Альберт Йонсон заявил, что выборам не хватило транспарентности.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.