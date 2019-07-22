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МИД России назвал выборы в Раду «голосованием надежды» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство иностранных дел России заявило, что намерено следить за развитием ситуации с выборами в украинский парламент.
«Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Вместе с тем отмечается, что националистические силы не получили серьезной поддержки украинцев.
«Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» [экс-президента] Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды», — добавил МИД.
Министерство отметило, что голосование, судя по официальным заявлениям, прошло без эксцессов.
«Вместе с тем окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)», — подчеркнули в ведомстве.
Там также напомнили, что к наблюдению за выборами не была допущена российская сторона.
«Запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране», — отметило ведомство.
Ранее в понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами в украинский парламент Альберт Йонсон заявил, что выборам не хватило транспарентности.
В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.
По последним данным, лидером выборов является партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко.
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Комментарии3
Политика , Видео , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада
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