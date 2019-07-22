«Голосование надежды»: В МИД РФ оценили выборы в Раду 

Народ Украины устал от политики террора и запугивания, которую проводила предыдущая власть страны. Таким образом МИД России прокомментировал предварительные итоги выборов в Верховную раду, на которых уверенную победу одержала пропрезидентская партия «Слуга народа».
По мнению российского внешнеполитического ведомства, выборы в Раду можно назвать «голосованием надежды». Помимо «Слуги народа», хорошие результаты показала партия «Оппозиционная платформа — за жизнь», выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией.
«Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» П. Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент», — отметили в МИД.
Российские дипломаты выразили надежду, что кредит доверия, полученный новым парламентом от украинского народа, «будет мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны».
Накануне на Украине состоялись выборы в Верховную раду. По итогам обработки 76,34% избирательных бюллетеней, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,77% голосов. На втором месте с 12,99% голосов — партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».