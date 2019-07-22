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В Совфеде прокомментировали ситуацию в Сирии 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT ситуацию в Сирии.
«Я только что разговаривал с коллегами из Сирии. Не могу сказать, что у них там какой-то пессимизм. Наоборот, они настроены на скорейшее прегрешение боевых действий и на социально-экономическое преобразование страны, её восстановление. По этому поводу они уже готовят международный форум», — сказал он.
Сенатор также высказался по поводу того, что некоторые западные СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски» сообщали о якобы ударе ВКС России по рынку в Сирии. В российском Минобороны опровергли данные сообщения.
«Белые каски» — организация, которая уже давно занимается исключительно провокациями разного рода. У меня нет никакого доверия к тому, что они говорят. Смысл очернять Россию у них есть всегда, потому что за другое им просто не платят», — заявил Климов.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как утверждается, произошёл удар.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Андрей Климов , Министерство обороны , Совет Федерации , Сирия
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