В Совфеде прокомментировали ситуацию в Сирии

«Я только что разговаривал с коллегами из Сирии. Не могу сказать, что у них там какой-то пессимизм. Наоборот, они настроены на скорейшее прегрешение боевых действий и на социально-экономическое преобразование страны, её восстановление. По этому поводу они уже готовят международный форум», — сказал он.

Сенатор также высказался по поводу того, что некоторые западные СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски» сообщали о якобы ударе ВКС России по рынку в Сирии. В российском Минобороны опровергли данные сообщения.

«Белые каски» — организация, которая уже давно занимается исключительно провокациями разного рода. У меня нет никакого доверия к тому, что они говорят. Смысл очернять Россию у них есть всегда, потому что за другое им просто не платят», — заявил Климов.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как утверждается, произошёл удар.