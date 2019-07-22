Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу обсудил с Кубой безопасность Карибов 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Основной темой встречи политиков стал вопрос обеспечения безопасности в Карибском регионе.
По словам Шойгу, российско-кубинские отношения играют значимую роль в сохранении защищенности и стабильности региона.
Также во время встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество стран.
Ранее сообщалось, что Путин назначил нового заместителя Сергея Шойгу.
Газета.Ru: последние новости
ЦИК не станет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в МГД Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду "Слуга народа" может получить 243 места в Раде
Политика , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помпео: мы упрашивали Россию остановиться3
Шнуров резко ответил Собчак2
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского2
«Голосование надежды»: В МИД РФ оценили выборы в Раду62
Соловьёв признал вид на жительство в Италии132
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Конфликты
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение