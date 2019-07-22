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Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Спорт РИА Новости
Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
Боцан-Харченко в понедельник вручил сербскому президенту верительные грамоты. Для встречи российского посла перед правительственным комплексом "Палата Сербия" была расстелена красная дорожка и построен почетный караул гвардейцев. После приветствия и вручения грамот глава диппредставительства РФ и сербский лидер провели встречу за закрытыми дверями.
"Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать еще более близкие отношения с РФ. Принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко", — написал Вучич в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 10 июня назначил Александра Боцан-Харченко новым послом в Сербии.
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Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , Сербия
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