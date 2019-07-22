Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич

Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ , которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.

Боцан-Харченко в понедельник вручил сербскому президенту верительные грамоты. Для встречи российского посла перед правительственным комплексом "Палата Сербия" была расстелена красная дорожка и построен почетный караул гвардейцев. После приветствия и вручения грамот глава диппредставительства РФ и сербский лидер провели встречу за закрытыми дверями.

"Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать еще более близкие отношения с РФ. Принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко", — написал Вучич в Twitter.