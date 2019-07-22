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Морозов: РФ ответит на возможные санкции за паспорта для жителей Донбасса 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает", — отметил Морозов.
По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. Морозов также подчеркнул, что "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".
"А санкции — дело пустое. Ответим", — заключил политик.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Офис президента Украины отметил, что встретил это известие "с грустью и негодованием".
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Комментарии1
Политика , Украина , Олег Морозов , Александр Данилюк , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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