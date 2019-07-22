Морозов: РФ ответит на возможные санкции за паспорта для жителей Донбасса

Олег Морозов. Россия примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает", — отметил Морозов.

По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. Морозов также подчеркнул, что "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".

"А санкции — дело пустое. Ответим", — заключил политик.