Россия примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает", — отметил Морозов.
По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. Морозов также подчеркнул, что "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".
"А санкции — дело пустое. Ответим", — заключил политик.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Офис президента Украины отметил, что встретил это известие "с грустью и негодованием".