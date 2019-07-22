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Пушков оценил итоги выборов в Раду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, что означают результаты партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на внеочередных парламентских выборах на Украине.
«Первое место партии [президента Украины Владимира] Зеленского и второе «Оппозиционного блока» говорят об усталости украинских избирателей от [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [экс-премьера и лидера «Батькивщины» Юлии] Тимошенко и всяческих Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко — прим. ВЗГЛЯД), которые в течение пяти лет уничтожали Украину», — написал Пушков в Twitter.
«Люди хотят качественно новой политики. Способен ли на нее Зеленский — ясности все еще нет», — добавил сенатор.
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов. В Верховную раду также проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,88% голосов), «Европейская солидарность» Порошенко (8,64%), «Батькивщина» Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).
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Политика , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Святослав Вакарчук , Совет Федерации , Верховная Рада
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