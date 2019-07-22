Жириновский описал идеальную Россию

По словам либерал-демократа, в нынешней российской Конституции нет баланса — у исполнительной власти слишком много полномочий, у законодательной намного меньше, у судебной власти совсем мало.

«У граждан нет уважения к депутатскому корпусу или к судьям. Все только иногда слушают "батюшку царя". И все!» — посетовал он.

По этой причине ЛДПР поддерживает изменение основного закона. Идеальным вариантом Жириновский назвал превращение России в парламентскую республику. Пока же партия предлагает создать баланс по американскому образцу — позволить парламенту останавливать президента, а Верховному суду — и президента, и парламент.

Главной поправкой, которая должна быть внесена в Конституцию для достижения этой цели, должно стать ограничение срока полномочий президента одним пятилетним сроком.

«Поработай — и до свидания», — отметил Жириновский.

Кроме того, ЛДПР поддерживает переименование президента в верховного правителя, введение единого и равнозначного территориального деления («никаких конституций, никаких гимнов») и отмену примата международного права.