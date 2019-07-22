Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский описал идеальную Россию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В идеальной России мощный парламент, нет президента, а национальное право преобладает над международным. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-подходе у зала пленарных заседаний Госдумы 17 июля.
По словам либерал-демократа, в нынешней российской Конституции нет баланса — у исполнительной власти слишком много полномочий, у законодательной намного меньше, у судебной власти совсем мало.
«У граждан нет уважения к депутатскому корпусу или к судьям. Все только иногда слушают "батюшку царя". И все!» — посетовал он.
По этой причине ЛДПР поддерживает изменение основного закона. Идеальным вариантом Жириновский назвал превращение России в парламентскую республику. Пока же партия предлагает создать баланс по американскому образцу — позволить парламенту останавливать президента, а Верховному суду — и президента, и парламент.
Главной поправкой, которая должна быть внесена в Конституцию для достижения этой цели, должно стать ограничение срока полномочий президента одним пятилетним сроком.
«Поработай — и до свидания», — отметил Жириновский.
Кроме того, ЛДПР поддерживает переименование президента в верховного правителя, введение единого и равнозначного территориального деления («никаких конституций, никаких гимнов») и отмену примата международного права.
«Нам это навязали. Американцы заставили вставить, чтобы нас где-то подловить», — считает политик.
Комментарии5
Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил помешать выдаче российских паспортов91
Грузинские военные ответили на заявления России
Зеленского предупредили о ловушке83
Украинские военные погибли на глазах у НАТО287
Еще один российский город окутало дымом4
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
06:51
Последняя надежда: россияне обратились к Меркель
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение