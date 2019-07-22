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Порошенко рассказал о своих коалиционных препочтениях 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новом парламенте со всеми проевропейскими политическими силами. Об этом заявил лидер движения, бывший президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.
«Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативному сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО», — уточнил он. Порошенко добавил, что считает одной из наиболее подходящих партий для коалиции движение Святослава Вакарчука «Голос».
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Святослав Вакарчук , ЕС , НАТО , РИА Новости
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