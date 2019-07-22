В Совфеде заявили о «переформатировании» Рады Зеленским

По словам сенатора, «экзитполы дают вполне прогнозируемую палитру нового расклада политических сил на Украине».

«Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. [Бывший президент Украины Петр] Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины», — написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

При этом сенатор подчеркнул, что окончательный подсчет голосов по одномандатным округам покажет, удастся ли Зеленскому решить задачу-максимум — получить собственное большинство.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также отметил, что сейчас для президента Украины начинается время настоящей ответственности, когда ссылаться на деструктивный парламент больше не получится.

«Если его артистический период можно сравнить с политическим детством, то период между победой на президентских выборах и нынешним днем стал его отрочествам. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся», — считает Косачев.

По его мнению, в ближайшее время станет понятно, «достанет ли Зеленскому политической зрелости», чтобы выстроить в Верховной раде дееспособную коалицию и конструктивное сотрудничество с ней.

«Детство и отрочество для президента Зеленского сегодня совершенно точно заканчиваются. Наступает время настоящей ответственности», — отметил глава комитета Совфеда.

Напомним, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» — 8,9%, «Батькивщина» — 7,6%, «Голос» — 6,3%.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уже исключил возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».