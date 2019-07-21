В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк

"Да, это так, но подробностей мы не знаем. Только получили сообщение от супруги, которая находилась там вместе с ним на лечении, что, к сожалению, Василий Михайлович погиб. Сейчас, видимо, идет процесс его доставки в Россию", — заявил Лебедев.

Фракция ЛДПР выразила соболезнования родным и близким Тарасюка, отметив, что смерть его стала для них шоком. В релизе фракции подчеркивается, что их коллега вел активный образ жизни, был любящим мужем и отцом, "очень щедрым, отзывчивым и добросердечным человеком".

Лебедев уточнил, что Тарасюка избрали в Госдуму по так называемой федеральной десятке, поэтому его мандат передадут "любому зарегистрированному кандидату, и это будет решать высший совет".

"Официально Госдума должна сначала снять с него полномочия, это нужно юридически, после этого у нас есть срок, если не ошибаюсь, три недели для того, чтобы предоставить в ЦИК кандидатуру", — добавил вице-спикер.

Тарасюк родился в 1948 году, образование получил в Киевском торгово-экономическом институте. Позднее окончил Уфимский нефтяной институт и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте , имеет степень доктора экономических наук. Долгое время работал на руководящих должностях в компаниях нефтегазовой отрасли. Тарасюк избирался в Госдуму IV-VII созывов, занимал пост первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Ранее российское посольство сообщило о гибели пожилого мужчины во время купания в Мертвом море. Дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения.