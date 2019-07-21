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МИД анонсировал встречу политтдиректоров по ядерной сделке 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заседание комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров состоится в конце июля в Вене, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«То, что она пройдет в Вене… в ближайшее время, — это факт. Насчет 28 июля я не уверен на 100%, но где-то в районе, как сейчас принято говорить, этой даты», — цитирует Рябкова ТАСС.
В четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорил, что для сохранения ядерной сделки Евросоюз должен выполнить свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами.
В начале июля Тегеран заявлял, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней. Также стало известно, что Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67%.
В Кремле заявляли, что ситуация с ходом выполнения ядерной сделки с Ираном вызывает обеспокоенность, и Россия намерена продолжить дипломатические усилия, хотя и предупреждала о последствиях об отказе одной из сторон от соглашения.
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Политика , Армия , Сергей Рябков , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Вена
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