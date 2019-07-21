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«Ужас какой!» Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Первомайска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения. По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчия, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
Комментируя введение очередного режима прекращения огня в Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".
"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", — заявил он.
Скабеева раскритиковала формулировку украинского лидера.
" Одна проблема. Ужас какой!" — написала она в Telegram-канале.
В комментарии к публикации журналист Александр Коц также отметил, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину, предположив, что "проблемой" он назвал подорвавшихся на мине солдат ВСУ.
Скабеева согласилась, что "именно это и ужасает".
Обстрел Первомайска произошел накануне за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
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Комментарии1
Политика , Александр Коц , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева
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