«Ужас какой!» Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Первомайска

Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения. По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчия, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

Комментируя введение очередного режима прекращения огня в Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".

"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", — заявил он.

Скабеева раскритиковала формулировку украинского лидера.

" Одна проблема. Ужас какой!" — написала она в Telegram-канале.

В комментарии к публикации журналист Александр Коц также отметил, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину, предположив, что "проблемой" он назвал подорвавшихся на мине солдат ВСУ.

Скабеева согласилась, что "именно это и ужасает".

Обстрел Первомайска произошел накануне за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.