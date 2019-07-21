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Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы 

Рамблер 11 минут назад
Ангела Меркель отказалась рассказать о состоянии своего здоровья на встрече с журналистами. Вместо этого она раскритиковала Россию за поддержку европейских «популистских» партий. Канцлер также заявила, что в состоянии выполнять свою работу до окончания срока ее полномочий в 2021 году, пишет The Times.
Ангела Меркель, отметившая в среду 65-летие, дала ежегодную пресс-конференцию. Журналистов больше всего интересовало состояние ее здоровья. Меркель все чаще страдает от приступов, которые заставляют ее трястись всем телом во время публичных встреч и церемоний. Однако канцлер отклонила все настойчивые вопросы о трех таких приступах за последний месяц. Она отказалась вдаваться в медицинские подробности, заявив следующее:
«У меня есть личная заинтересованность в собственном здоровье. Надеюсь, потом [после моей отставки] начнется другая жизнь. И я бы хотела провести её в добром здравии».
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск
Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией. Но посоветовала Владимиру Путину не вмешиваться в европейскую политику и не поддерживать «популистские» партии в странах ЕС.
По мнению журналистов Times, критические высказывания Меркель свидетельствует о неких трениях в отношениях Москвы и Берлина. Ранее другой немецкий политик Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект «Северный поток— 2» может сделать ЕС зависимым от российских энергоносителей.
Комментарии149
Политика , Видео , В мире
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