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В Госдуме оценили предварительные результаты выборов в Верховную раду 

Российская Газета + ещё 48 1 час назад
Фото: Российская Газета
Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. После обработки 55% протоколов партия Зеленского «Слуга народа» (42,48%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,60%), далее идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,37%.
Предварительные результаты демонстрируют крах политики экс-президента страны Петра Порошенко, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Столь низкий результат партии «Европейская солидарность» говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции, — считает он.
Однако остается под вопросом, сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от «Слуги народа», добавил парламентарий.
Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места, а значит, теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть, отметил Слуцкий.
Что касается отношений с Россией, то глава комитета не ожидает изменений в этом плане. При этом он отметил, что в Верховной раде появляются политики, с которыми можно разговаривать и вести конструктивный диалог.
Так, если подтвердятся предварительные данные, то «Оппозиционная платформа — За жизнь », то она станет второй политической силой в украинском парламенте. И это уже будет серьезным успехом, резюмировал политик.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Выборы на Украине , Выборы в Москве , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Леонид Слуцкий , Святослав Вакарчук , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Верховная Рада
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