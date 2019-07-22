В Госдуме оценили предварительные результаты выборов в Верховную раду

— Столь низкий результат партии «Европейская солидарность» говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции, — считает он.

Однако остается под вопросом, сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от «Слуги народа», добавил парламентарий.

Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места, а значит, теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть, отметил Слуцкий.

Что касается отношений с Россией, то глава комитета не ожидает изменений в этом плане. При этом он отметил, что в Верховной раде появляются политики, с которыми можно разговаривать и вести конструктивный диалог.

Так, если подтвердятся предварительные данные, то «Оппозиционная платформа — За жизнь », то она станет второй политической силой в украинском парламенте. И это уже будет серьезным успехом, резюмировал политик.