Мазохизм и паранойя. В РФ ответили на обвинения по танкеру

США и Великобритания придумали "очередной бред" про якобы причастность РФ к задержанию Ираном танкера, чтобы нарастить присутствие в регионе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя публикацию Sunday Mirror.
Газета Sunday Mirror написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии. Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада", — заявил Морозов.
По словам сенатора, это очень похоже на "паранойю".
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.