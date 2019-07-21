Мазохизм. В РФ ответили на обвинения по танкеру 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что считает бредовыми предположения о том, что к задержанию британского катера в Ормузском проливе причастна Россия, сообщает РИА Новости.
Ранее издание Sunday Mirror написало, опираясь на информацию своих источников, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) не исключают версию о причастности Москвы к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Газета отмечала, что Россия могла таким образом пытаться нагнетать обстановку в регионе.
По мнению Морозова, имеет смысл задаться вопросом, зачем это России.
«Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии», — заявил сенатор.
По его мнению, речь идет об «очередном бреде про российскую угрозу» ради того, чтобы наращивать вооружение.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер. На его борту находились 23 человека, из них трое россиян. По версии иранских властей, он находится в порту Бендер-Аббас с командой на борту.. У судовладельца связи с командой нет.
4 июля властями британского Гибралтара был задержан иранский катер Grace 1. Судно подозревают в нарушении санкций ЕС против Сирии. Команда судна по решению суда будет находиться под стражей до 15 августа.