Беглов поручил построить музыкальный фонтан в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил построить в городе новый музыкальный фонтан с подсветкой. Во время инспекции в Калининском районе в субботу он посетил Любашинский сад, где на месте старого бассейна, построенного в 1970 году, возводится фонтан, который откроется в начале августа, сообщает издание «Петербургский дневник».

Реконструкцию фонтана ранее признали необходимой жители города в опросе «Фонтан для горожан». Беглов одобрил ход работ, но предложил не забывать и о более современных проектах, чтобы «радовать жителей».