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Беглов поручил построить музыкальный фонтан в Петербурге 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил построить в городе новый музыкальный фонтан с подсветкой. Во время инспекции в Калининском районе в субботу он посетил Любашинский сад, где на месте старого бассейна, построенного в 1970 году, возводится фонтан, который откроется в начале августа, сообщает издание «Петербургский дневник».
Реконструкцию фонтана ранее признали необходимой жители города в опросе «Фонтан для горожан». Беглов одобрил ход работ, но предложил не забывать и о более современных проектах, чтобы «радовать жителей».
«Нужно выбрать места для нового музыкального фонтана с подсветкой. На дворе XXI век уже появились другие технологии», — заявил он.
Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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