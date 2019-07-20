Беглов поручил построить музыкальный фонтан в Петербурге 

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил построить в городе новый музыкальный фонтан с подсветкой. Во время инспекции в Калининском районе в субботу он посетил Любашинский сад, где на месте старого бассейна, построенного в 1970 году, возводится фонтан, который откроется в начале августа, сообщает издание «Петербургский дневник».
Реконструкцию фонтана ранее признали необходимой жители города в опросе «Фонтан для горожан». Беглов одобрил ход работ, но предложил не забывать и о более современных проектах, чтобы «радовать жителей».
«Нужно выбрать места для нового музыкального фонтана с подсветкой. На дворе XXI век уже появились другие технологии», — заявил он.