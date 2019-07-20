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Беглов проверил ход благоустройства квартала Полюстрово 24-27 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в Калининский район города, где проконтролировал ход работ по ликвидации нелегальной свалки в Полюстрово, сообщает издание «Петербургский дневник».
Предполагается, что работы по благоустройству квартала пройдут в следующем году. Комитет по строительству должен представить проект работ на этой территории. Он предполагает тротуары, стоянки, игровые площадки и внутриквартальные проезды. Будут представлены также проекты школы на 1375 мест, трёх детских садов и детской поликлиники. Здесь также появится остановка для общественного транспорта.
«Надо взять всех застройщиков, кто возил сюда грунт, и сказать, что они грабят и обижают наших маленьких детишек. Ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, да и ещё и мусор за счёт детей вывозят», — заявил Беглов.
Свалку начали ликвидировать в мае. 34 тысяч кубометров мусора уже вывезли. К сентябрю территорию очистят от оставшихся 36 тысяч тонн.
Комментарии1
Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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