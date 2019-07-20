Беглов проверил ход благоустройства квартала Полюстрово 24-27

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в Калининский район города, где проконтролировал ход работ по ликвидации нелегальной свалки в Полюстрово, сообщает издание «Петербургский дневник».

Предполагается, что работы по благоустройству квартала пройдут в следующем году. Комитет по строительству должен представить проект работ на этой территории. Он предполагает тротуары, стоянки, игровые площадки и внутриквартальные проезды. Будут представлены также проекты школы на 1375 мест, трёх детских садов и детской поликлиники. Здесь также появится остановка для общественного транспорта.

«Надо взять всех застройщиков, кто возил сюда грунт, и сказать, что они грабят и обижают наших маленьких детишек. Ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, да и ещё и мусор за счёт детей вывозят», — заявил Беглов.

Свалку начали ликвидировать в мае. 34 тысяч кубометров мусора уже вывезли. К сентябрю территорию очистят от оставшихся 36 тысяч тонн.