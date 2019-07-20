«Он же шпион, он все время прячется»: Путин рассказал про Скрипаля

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился мнением: экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности. При этом он отверг правдоподобность слухов о том, что Скипаль намерен поделиться с российскими коллегами какими-то ценными данными, поскольку у него важной секретной информации быть не может.

Бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности — поделился своим мнением президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну.

В беседе Стоун привел версию о том, что к атаке на бывшего сотрудника российской спецслужбы с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» причастны британские спецслужбы, которые хотели убить его. С этим мнением частично не согласился президент России.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — пояснил глава государства.

Он также заявил, что Москве вообще ничего не известно о судьбе и местонахождении Скрипаля и его дочери Юлии.

«Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется. Мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться», — указал российский лидер.

При этом он отверг правдоподобность слухов о том, что Скипаль намерен поделиться с российскими коллегами какими-то ценными данными.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?», — пояснил Путин.

Тремя неделями ранее Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках саммита G20 дал ей доходчивые объяснения по всем вопросам, которые касаются так называемого «дела Скрипаля». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что британский политик вела диалог в «достаточно жесткой форме», а Путин отвечал ей «достаточно доходчиво», передает ФАН.

Представитель Кремля напомнил, что со стороны британских властей до сих пор не было каких-либо доказательств по делу Скрипалей. Причем, как отметил Песков, информация не предоставлялась ни России, ни союзникам в Европе, ни союзникам за океаном.

В мае нынешнего года Скрипаль впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории . Она была вне доступа, и Скрипаль оставил сообщение на автоответчике.

Скрипаль поздравил родных с Днем Победы, пожелал им «всего самого доброго» и передал поздравления своей матери.

В конце он сказал, что у него и дочери Юлии «все нормально». Виктория Скрипаль не сомневается, что звонил именно ее дядя.

Днем 4 марта 2018 года отбывший в России срок за шпионаж бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление,