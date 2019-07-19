Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Цены на бензин растут ниже уровня инфляции, а совсем ограничить их повышение нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Чем объясняется рост цен на топливо в последнее время — таким вопросом начали сотрудники комбината общение с главой государства.

Президент заверил, что считает неправильным серьезно ограничивать цены на моторное топливо.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что сейчас рост цен на бензин и дизель в стране ниже уровня инфляции: в этом году ценовых всплесков, аналогичных прошлогодним, не было. С начала года повышение цен на бензин АИ-95 составило 1,8%, а инфляция за то же время — 2,5%.

Резкий рост цен на бензин в России был отмечен в апреле 2018 года. Тогда в ряде регионов цены на стеллах АЗС стали меняться в сторону увеличения едва ли не каждый час: из-за роста мировых цен на нефть нефтяные компании предпочли высокомаржинальный экспорт поставкам на внутренний рынок, из-за чего сырье на НПЗ в стране поставлялось в меньших объемах, сказались также сезонный фактор и ремонтные работы на перерабатывающих мощностях.

Властям пришлось принять экстренные меры: было отменено повышение акциза на нефтепродукты, а правительство заключило соглашение с нефтяниками по ручному сдерживанию цен. В октябре ситуация повторилась, и тогда соглашение было оформлено в более жесткие рамки, а взамен нефтяным компаниям было обещано введение обратного акциза при завершении налогового маневра — для стимулирования поставок нефти на переработку внутри страны.

Динамика цен на топливо внутри страны отражает ситуацию на мировых рынках, отметил Путин, сославшись на оценки экспертов.

«Мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства.

А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями», — пояснил президент.

С 1 июля действие соглашения между правительством и нефтяниками истекло, и продлевать его не стали. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, в этом не было необходимости: к этому моменту была доработана демпфирующая надбавка — схема компенсации для нефтяных компаний. По задумке разработчиков, механизм работает следующим образом: если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом относительно мировой конъюнктуры, то недополученные доходы им компенсируются за счет бюджета, если же на внутреннем рынке формируется премия, то часть допдоходов нефтяных компаний идут в бюджет.

Правда, схема дала сбой почти сразу же: нефтяники и на внутренний рынок поставляли бензин дешевле, и государству остались должны. В итоге профильные ведомства в спешном порядке его доработали и в началу июля внесли в Госдуму : по факту Минфин добился законодательного оформления предложения субсидировать нефтепереработку за счет добычи. Плюс субсидии.

В этом году на компенсацию выпадающих доходов нефтяникам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 400-450 млрд рублей, уточняли в пресс-службе Минфина.

«Применение таких параметров (демпфера как в 2019 году) в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 трлн рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — говорили в министерстве в апреле.

В начале июля премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал наказывать компании, которые будут задирать цены на бензин.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал он на встрече с вице-премьерами.

Сами же граждане, как тогда отметил Дмитрий Медведев, ничего не понимают в умных словах типа «обратный акциз», «демпфер», «цена отсечения» — они видят цены на заправках. И поскольку вопросы о росте цен на моторное топливо от россиян поступают властям с завидной регулярностью, их не очень радует то, что они видят.