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Путин рассказал о своем президентстве 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны. Об этом он сказал в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.
Кинорежиссер спросил у Путина, устал ли он быть главой государства, ведь это его четвертый срок.
"Нет. Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый", — отметил Путин.
Также он согласился с режиссером, что является оптимистом и миротворцем.
Ранее сообщалось, что Путина спросили о планах после президентства.
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