О том, чем грозит продолжение противостояния США и Ирана, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал президент России Владимир Путин (запись состоялась 19 июня).
"Нас это очень беспокоит, — заметил глава государства. — Потому что вблизи наших границ это происходит".
"Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике. Все это не может не беспокоить", — подчеркнул президент.
"Поэтому мы приветствовали бы любое движение вперед навстречу друг другу между США и Ираном. Простое нагнетание обстановки никому на пользу не пойдет", — убежден глава государства. В том числе и США.