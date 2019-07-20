Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин объяснил, почему Скрипаль неинтересен британским СМИ 

ТК «Звезда» + ещё 21 52 минуты назад
Фото: Joel Goodman, ZUMAPRESS, Globallookpress
Президент России сделал несколько предположений об обстоятельствах дела Сергея Скрипаля.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ситуации с произошедшим в британском Солсбери отравлением Сергея Скрипалем все не так просто, как может казаться. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ предположил, с чем мог быть связан инцидент.
«Здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, где сейчас находится Скрипаль, глава РФ заявил, что он постоянно прячется. А на вопрос, мог ли он быть полезен СМИ в качестве источника секретной информации, российский лидер категорично заявил, что обладать какими-либо засекреченными данными Скрипаль уже не мог.
«Мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться. Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?», — ответил Путин.
Напомним, отец и дочь Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в британском Солсбери в марте 2018 года в бессознательном состоянии. Следствие выдвинуло версию об их отравлении нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России. Эта версия впоследствии неоднократно подчеркивалась в британских СМИ. Впоследствии, по данным Лондона, пройдя лечебные восстановительные процедуры, Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин рассказал, какое будущее ждет народы России и Украины Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге вместо Челябинска Оливер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери
Комментарии
Политика , В мире , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Оливер Стоун , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ опубликовало карту с украинским Крымом17
Саудовская Аравия разместит в стране войска США4
Роковой маневр: Лукашенко лишился льгот РФ81
«Не стыдно?»: На Украине критикуют Зеленского90
Ирану пригрозили последствиями9
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал возможную причину отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение