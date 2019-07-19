Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери 

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что является крестным отцом дочери украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Интервью опубликовано на сайте Кремля.
По словам Путина, Медведчук попросил Путина «поучаствовать в крещении», когда был руководителем Администрации президента Леонида Кучмы, а «в нашей православной традиции отказываться нельзя».
Российский президент отметил, что быть крестным — всегда большая честь и, и признался, что у него несколько крестников.
«В таком случае я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери», — вдруг заявил Стоун.
Путин поинтересовался, хочет ли дочь режиссера быть православной, на что Стоун сказал: «сделаем ее». Президент заметил, что все же надо спросить саму девушку.
Отметим, что дочери Оливера Стоуна 22 года, ее мать Сун-Чжун Юнг — китаянка.