Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери

Российский президент отметил, что быть крестным — всегда большая честь и, и признался, что у него несколько крестников.

«В таком случае я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери», — вдруг заявил Стоун.

Путин поинтересовался, хочет ли дочь режиссера быть православной, на что Стоун сказал: «сделаем ее». Президент заметил, что все же надо спросить саму девушку.

Отметим, что дочери Оливера Стоуна 22 года, ее мать Сун-Чжун Юнг — китаянка.