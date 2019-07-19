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Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля.
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По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась. Он добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».
«Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования», — сказал он.
В ходе беседы Путин отметил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о готовности сделать всё для урегулирования кризисной ситуации. Вместе с этим после избрания стал утверждать, что не считает возможным вести прямые переговоры с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.
Ранее Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.
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Комментарии17
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Оливер Стоун
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