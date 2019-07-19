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Путин высказался о росте цен на бензин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что серьезно ограничивать рост цен на топливо неправильно, поскольку это будет тормозить развитие нефтеперерабатывающей сферы.
«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС.
Напомним, согласно данным Росстата, в июне цены на бензин поднялись на 0,7%, при этом в мае рост составлял 0,3%.
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Политика , Владимир Путин , Росстат , Магнитогорский металлургический комбинат , ИТАР-ТАСС
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