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Пушков отреагировал на «цирк» Зеленского 

Газета.Ru + ещё 33 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий после того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" новый указ украинского лидера Владимира Зеленского об улучшении качества автодорог в стране. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам сенатора, он хотел бы знать, к каким заявлениям украинского лидера можно относиться серьезно. Он также задался вопросом, если министры на Украины так воспринимают решения и заявления Зеленского, что о нем должны думать за пределами страны.
"Хотелось бы получить на этот счет разъяснениям от официальных лиц в Киеве", — заявил Пушков.
Ранее Омелян уточнил, что выполнить поручения Зеленского за прописанный в указе период просто невозможно. Он также отметил, что данные главы государства о том, что на ремонт 24 тыс. километров автомагистралей в стране понадобится около $5,8 млрд, не соответствуют действительности.
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Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Омелян , Совет Федерации
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