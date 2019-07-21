Пушков отреагировал на «цирк» Зеленского

По словам сенатора, он хотел бы знать, к каким заявлениям украинского лидера можно относиться серьезно. Он также задался вопросом, если министры на Украины так воспринимают решения и заявления Зеленского, что о нем должны думать за пределами страны.

"Хотелось бы получить на этот счет разъяснениям от официальных лиц в Киеве", — заявил Пушков.

Ранее Омелян уточнил, что выполнить поручения Зеленского за прописанный в указе период просто невозможно. Он также отметил, что данные главы государства о том, что на ремонт 24 тыс. километров автомагистралей в стране понадобится около $5,8 млрд, не соответствуют действительности.