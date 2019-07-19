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КПРФ исключила кандидатов с судимостью на выборах в парламент КЧР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Спорные вопросы, связанные с решением Верховного суда Карачаево-Черкесии по списку КПРФ на выборы в Народное собрание, разрешены, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.
Накануне бюро комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ исключило из списка кандидатов Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова по причине наличия судимости в прошлом, передает РАПСИ.
«Вы знаете, что это решение регионального партийного отделения. Состоялось вчера заседание бюро, на котором выступил первый секретарь Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ Кемал Бытдаев. Заслушав [его] информацию […] бюро постановило исключить их из списка кандидатов. Все присутствующие члены бюро проголосовали единогласно, и это решение оправдано и обоснованно», — сказал Тайсаев.
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Политика , Эдуард Маршанкулов , Госдума , КПРФ , РАПСИ , Карачаево-Черкесская Республика
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