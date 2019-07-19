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Путин призвал усилить контроль за лесопользованием 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и о планах обсудить тему лесопользования на ближайшем заседании Госсовета.
"Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране", — сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
По словам главы государства, "незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений".
"Прошу правительство создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации с лесопользованием", — сказал президент.
"С учетом важности этой темы мы на ближайшем заседании Госсовета более подробно об этом поговорим", — добавил он.
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